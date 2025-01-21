Масса боевой части дрона может составлять 20 килограммов.

Для удара по Смоленскому авиационному заводу в России, скорее всего, использовали дальнобойный дрон-камикадзе "Колдун-В" с оценочной дальностью полета до 700 километров, пишет Defence Express.

Напоминается, что, как заявлялось ранее, масса боевой части дрона составляет 20 килограммов, хотя россияне считают, что у БПЛА "Колдун-В" комбинированная часть больше, а ее составляющие - размещены в различных элементах фюзеляжа беспилотника

"Это, в свою очередь, может создавать и психологический эффект при применении таких БПЛА для ударов по враждебным военным целям", - говорится в публикации.

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Также указывается, что Смоленский авиационный завод занимается производством и модернизацией военных самолетов, в частности Су-25, а также производит ракеты Х-59 и БПЛА.

По данным The Military Balance 2024, к началу прошлого года ВС РФ располагали 40 Су-25 в базовом варианте, около 110 модернизированных самолетов Су-25СМ/СМ3 и 15 учебно-боевых Су-25УБ.

Атака на Смоленский авиационный завод - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 21 января Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ, поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод", где модернизируются и производятся и боевые самолеты. Были зафиксированы взрывы на территории авиазавода.

Военный эксперт Михаил Жирохов заявлял, что для данного удара украинские бойцы использовали беспилотники "совершенно нового типа".

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