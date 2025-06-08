Украинские истребители вернулись на базу без потерь после сбития российского самолета.

Украина впервые сбила российский Су-35 при помощи западного истребителя F-16. Этот воздушный бой на Курском направлении стал исторической победой для Киева, пишет Bild.

Отмечается, что воздушный поединок произошел 7 июня над северо-востоком Украины. В рамках обороны Сумской области Воздушные силы Вооруженных сил Украины использовали самолеты для бомбардировки позиций врага внутри страны и в российской Курской области.

В ответ на это россияне направили в бой современный Су-35. Тем не менее пилот российского истребителя попал в засаду. Вместе с F-16 Украина подняла в воздух шведский Saab 340 AEW&C, который обнаружил вражеский самолет за 200-300 км до границы и передал координаты F-16.

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По данным издания, украинский F-16 запустил ракету AIM-120, которая сбила Су-35 недалеко от города Коренево в Курской области. Российский пилот успел катапультироваться, а украинские истребители вернулись на базу без потерь.

"Дело не только в F-16 - настоящим геймчейнджером стала шведская система AWACS, которая распознает российские самолеты за сотни километров и направляет ракеты F-16 в реальном времени. Су-35 даже не знал, что его атакуют", - написал канадский пилот и авиаэксперт Марк Брукс на своей странице в соцсети X.

Кроме того, аналитический портал Air Power подчеркнул, что это первый воздушный бой с участием украинского F-16. Более того, российский самолет был сбит голландской модификацией F-16AM, которую многие эксперты уже считали устаревшей.

Сколько истребителей Су-35 было уничтожено во время войны

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину было подтверждено около 15 случаев уничтожения российских самолетов Су-35. Он отметил, что по неподтвержденным цифрам было сбито где-то более 25 истребителей.

"И с учетом, что весь ВПК России выпустил таких Су-35 с теми, что пошли на экспорт и теми, что есть у России около 125. Понимаем, что это третья или четвертая часть парка Су-35", - сказал Тимочко.

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