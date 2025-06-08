Интернет ошибается: биолог назвал на самом деле самую быструю змею в мире

Не черная мамба и не сайдвиндер - настоящие чемпионы скорости среди змей не бегают, а летают между деревьями со скоростью до 40 км/ч.

Если вы ищете в Google, какая змея является самой быстрой в мире, скорее всего, увидите знакомые имена: гремучая змея-сайдвиндер, черная мамба, восточная коричневая змея. Однако биологи уверяют - это миф, и реальность значительно интереснее.

Как пишет биолог Скотт Треверс для Forbes, большинство так называемых "быстрых" змей на суше, включая сайдвиндера, движутся с максимальной скоростью всего около 3,5 км/ч, а черная мамба - до 19 км/ч. Но этого недостаточно, чтобы называться самой быстрой змеей в мире.

Настоящие лидеры по скорости - планирующие змеи из рода Chrysopelea. Они не ползают по земле, а летают в воздухе, прыгая с деревьев и превращая свое тело в "крыло". Самая известная из них - райская летающая змея (Chrysopelea paradisi) - может пролетать более 30 метров и достигать скорости до 40 км/ч, двигаясь волнообразно, словно "плавая в воздухе".

Видео дня

Также впечатляют золотая летучая змея, которая может делать воздушные маневры с точностью белки-летяги, и молуккская змея, обитающая в Индонезии, демонстрирующая одну из старейших адаптаций к планированию.

Эти змеи не так опасны, как черная мамба, их яд слабый, но их способ передвижения - настоящий прорыв эволюции. И именно благодаря этому, как признает автор исследования, они вполне заслуживают звания самых быстрых змей на планете - правда, в воздухе, а не на земле.

Вас также могут заинтересовать новости: