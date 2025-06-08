Прекратить войну сейчас какой-то подписью не удастся.

Текущие дипломатические усилия не приведут к окончанию войны, которую Россия ведет против Украины. Война России против Украины будет продолжаться и дальше, и в частности - как минимум до 2030 года. По мнению разведчика 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Яниса Терещенко, у РФ сейчас "недостаточно сил и средств для того, чтобы нас чем-то напугать".

"Все, чем они нас могли напугать, они уже напугали. Все, что они могли применить, они уже применили. Все оружие. Все пути нападения, подвоха. Они абсолютно все сделали, что могли сделать. Если бы они могли сделать еще больше - они бы сделали еще больше", - пояснил Терещенко во время общения с Яниной Соколовой на Youtube.

Он считает нынешний момент историческим. "Сколько он будет продолжаться? Лет 5 мы еще протянем эту войну. Где-то там до 2030 года мы еще будем воевать, пока чешет ногу НАТО, Европа. Потому что у них принято перевооружение НАТО до 2030 года", - убежден разведчик.

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Терещенко подчеркивает, что война продлится как минимум до 2030 года. Также он не верит в реальность перемирия. "Перемирие с кем? Это как выглядит? То есть, сейчас где-то чья-то подпись решит ситуацию и перестанут российские ракеты лететь по нашим городам? Или что?", - сказал разведчик.

В то же время, он говорит, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что война закончится в июне 2026 года, является политическим делом. "Мы свою работу делаем, мы воюем свою войну... Где я, а где мирные переговоры", - добавил он.

При этом, он говорит, что о перемирии речь не идет.

"У нас скопление сил и средств - что у нас, и что у противника такое, что там со дня на день начнется "Рагнарек"... Какое перемирие? Нет, так не бывает. Перемирие - это немного иначе. Мы можем там провести, условно, какой-то режим тишины. Мы можем утвердить новые договоры, подписать или снова затянуть дипломатический процесс, который не остановит их, а затормозит, притормозит боевые действия. Который немного их стишит, приморозит... Там разведение сил. Но мы же это проживали что это все такое. Это плохо как для нас, так и для россиян. И россияне это знают, и мы это понимаем прекрасно. Неважно, до 2030 года никуда мы не денемся. Мы будем воевать, потому что мы ждем НАТО", - пояснил военный.

По его словам, Альянс до 2030 года не шелохнется из-за плана перевооружения. "Они сейчас перенимают наш опыт применять телекоммуникации в войне, применять роботизированные технологии в войне", - добавил он.

Отдельно, обращая внимание на российские кибератаки против стран-членов ЕС, разведчик считает, что Евросоюз уже воюет с РФ, но не таким образом как Украина.

Другие новости относительно сроков завершения войны

Как сообщал УНИАН, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть надежда, что до июня 2026 года война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций.

В то же время, по его убеждению, для этого надо сильные шаги по давлению на РФ.

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