По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, враг без паузы в 2-3 недели не сможет реализовать новую массированную атаку.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уточнил, что Россия в рамках массированных ракетных ударов по Украине истратила весь боекомплект, который копила в период с 9 марта по 28 апреля.

Он напомнил, что именно с этого числа враг усилил воздушный "террор" по территориям Украины. На данный момент россияне используют остатки и выпускаемую на производстве продукцию, которая не проходит технического контроля после выпуска.

"То есть, оккупанты не отказались от системных ударов, но ограниченным боекомплектом, что обусловлено сложностями производства", - отметил он.

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По словам Коваленко, без перерыва с интервалом в 2-3 недели РФ не сможет реализовать новый масштабный удар по Украине: агрессор лишен возможности одновременно накапливать ракеты и ими же бить.

"Реализовывать массированные ракетные удары, количественно более 50 единиц, РОВ в ближайшее время не сможет. Только если возьмёт паузу в 2-3 недели и накопит необходимый боекомплект. Возможности одновременно накапливать и проводить удары у РОВ - нет", - подчеркнул военно-политически обозреватель.

Сегодня РФ запустила по Украине 17 ракет

Напомним, что в ночь на 26 мая оккупанты запустили по областям Украины и Киеву 17 ракет и 31 дрон-камикадзе. По данным Воздушных сил ВСУ, все цели удалось сбить.

В частности, враг использовал для массированной атаки 10 крылатых ракет Х-101/Х-55 и 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400. В этот раз направление атаки было смещено на Восток, в сторону объектов критической инфраструктуры, уточнили ВСУ.

По данным ОВА Днепропетровской области, эта ночь была сверхтяжелой для Днепра - там враг целился в несколько частных предприятий. Также обломки ракет упали в Оболонском и Святошинском районе столицы, сообщила Киевская ОВА.

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