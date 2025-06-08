Зеленский подчеркнул, что операция "Паутина" прошла успешнее.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил удар СБУ по Крымскому мосту. Он заявил, что операция удалась на 7-8 баллов из 10. Такое заявление глава государства сделал в интервью ABC News.

Зеленский поделился, что россияне с начала полномасштабной войны используют Крымский мост для поставок оружия. Он отметил, что операция СБУ оказалась не полностью успешной.

"И поэтому это была справедливая цель. И Служба работала над этим мостом. Были очень удачные шаги, были и шаги, скажем так, мы называем, когда удачно, но не все получилось, что хотели, называем 7-8. Не 10 баллов, а 7-8, так было с Крымским мостом", - сказал президент Украины.

Видео дня

По словам Зеленского, спецоперация "Паутина", в ходе которой были поражены более 40 вражеских самолетов, прошла успешнее. Президент Украины оценил ее на 10 баллов.

Удар по Крымскому мосту - что известно

Напомним, что 3 июня Служба безопасности Украины взорвала под водой Крымский мост. Отмечалось, что операция прошла без жертв среди гражданского населения.

В ходе операции СБУ были заминированы опоры путепровода, который был незаконно построен РФ. По данным СБУ, подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна.

В Defense Express рассказывали, что для удара по Крымскому мосту Украина могла применить дроны "Толока" или "Маричка". Известные проекты украинских подводных дронов оснащены системами, которые отвечают за спутниковую навигацию и связь с оператором.

Вас также могут заинтересовать новости: