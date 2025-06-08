Парламент Словакии одобрил резолюцию, призывающую правительство не поддерживать никаких новых санкций против Москвы.

Словакия заблокирует любые санкции Европейского Союза (ЕС) против России, которые могут нанести ущерб национальным интересам страны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет Reuters.

Отмечается, что парламент Словакии одобрил резолюцию, призывающую правительство не поддерживать никаких новых санкций против Москвы. Фицо добавил, что его страна хочет оставаться конструктивной в рамках ЕС.

"Если будет введена санкция, которая нанесет нам ущерб, я никогда не проголосую за нее", - сказал он.

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Также Фицо подчеркнул, что санкции против России якобы наносят больше ущерба Словакии и Евросоюзу, чем Москве. Он заверил, что не может поддержать ни одну из мер, направленных на прекращение импорта российских энергоносителей в его страну.

"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском Союзе, но не за счет Словакии", - сказал премьер-министр Словакии.

Санкции против России - важные новости

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание касательно введения дополнительных санкций против РФ. По его словам, это подрывает доверие к Европе.

Кроме того, Politico писало, что законопроект о новых санкциях США против России, скорее всего, будет смягчен. Отмечается, что в нынешнем виде этот документ может повлечь за собой разрыв торговых отношений Вашингтона с крупнейшими экономиками мира.

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