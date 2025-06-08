Боксер предложил президенту США почувствовать реалии войны в Украине.

Украинский боксер Александр Усик предложил президенту США Дональду Трампу пожить в его доме в течение недели, чтобы ощутить реалии войны в Украине. Об этом он сказал в интервью BBC Sport.

"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одну неделю. Я отдам ему свой дом. Живи, пожалуйста, в Украине и наблюдай за тем, что происходит каждую ночь", - цитирует издание Усика.

По словам боксера, каждую ночь он слышит звуки взрывов и ракет, которые пролетают неподалеку. В то же время Усик не уверен, изменит ли Трамп свое мнение относительно войны в Украине.

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"Я не знаю. Возможно, он поймет, возможно, нет. Украинский народ погибает. Это не только военные ребята, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Мне это тяжело. Это моя страна. Я волнуюсь за то, что происходит в моей стране", - добавил он.

Последние заявления Трампа относительно войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп пригрозил санкциями и России, и Украине. Также он сравнил Москву и Киев с двумя маленькими детьми, которые "бьются как сумасшедшие в парке". "Дедлайн для санкций против России у меня в голове. Мы будем очень жесткими. Это может касаться обеих стран", - сказал президент США.

Кроме того, комментируя операцию "Паутина", он сказал, что Украина дала повод России "пойти и разбомбить их к черту". Трамп выразил надежду, что война в Украине не перерастет в ядерный конфликт после недавних атак Киева на военные аэродромы РФ, заявив, что они ему не понравились.

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