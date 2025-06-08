Российская армия прорвалась на трассу Покровск-Константиновка и пытается развивать успех в направлении и на Покровск, и на Константиновку, говорит Лакийчук.

На востоке Украины россияне пытаются прорваться на агломерацию Константиновка-Дружковка-Краматорск, а затем с севера ударить по Славянску и таким образом отрезать Донецкую область, сообщил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в интервью Украинскому радио.

"И именно Покровск стоит у них поперек горла. Враг прорвался на трассу Покровск-Константиновка и пытается развивать там успех в направлении и на Покровск, и на Константиновку. Это два противоположных направления", - говорит эксперт.

Но, по его словам, у противника не хватает резервов, чтобы развить успех, поэтому он будет их отыскивать, "ведь Покровск не дает возможности развить успех на Константиновку, в тыл Торецкого и Часовоярского направлений".

Видео дня

"К югу от Покровска, речь идет о Новопавловском направлении, врагу удается продвинуться по всей линии фронта, там у него вклиниваются "языки", что должно обеспечить безопасность левого фланга его группировки, которая наступает на Донбассе", - отметил Лакийчук.

Комментируя ситуацию на Сумщине, он отметил, что стоит говорить и о Курщине, ведь украинские силы продолжают там действовать. Он говорит, что если в районе Теткино ВСУ имеют успех и "почти окружили солидную группировку противника", то на Суджанском направлении враг вытесняет наши войска.

"И если раньше, когда они нашли нашу слабину - это трассу Сумы-Суджа, когда им удалось ее перерезать и фактически поставить под контроль, и мы отошли ближе к границе, то теперь они повторяют тот же маневр фланговыми ударами. И теперь фланговые удары происходят на нашей территории, в Сумской области", - пояснил он.

По мнению аналитика, нужно считать, не сколько километров противнику осталось до Сум, а сколько ему осталось до трассы Сумы-Суджа.

"А там совсем немного. Если им удастся достичь своих целей здесь, возникает вопрос, куда они будут направлять те резервы и группировки, которые действуют на Северо-Восточном направлении. Или они направят их на расширение плацдарма, зоны безопасности, или на восток - Константиновское или Лиманское направление как вспомогательный удар из расчета выйти на Славянск, когда они захватят Константиновку", - рассказал эксперт.

Он добавил, что задача украинских бойцов - "сдержать врага там, где он есть, и не допустить, чтобы их замыслы сбылись".

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, россияне заявили о наступлении на Днепропетровщину, однако украинские военные заверили, что это не так. В частности в Силах обороны Юга Украины подчеркнули, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады ситуация по-прежнему напряженная, но бойцы "мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта".

Также стало известно, что недавно в центре села Кондрашовка на Харьковщине оккупанты подняли свой флаг с целью создания видимости контроля над населенным пунктом. Как сообщили аналитики DeepState со ссылкой на подразделения, которые там находятся, враг действительно присутствует в центральной части села, однако у него нет логистики с основной линией российских войск в этом районе.

Кроме того, в DeepState заявили, что российские оккупанты захватили Локню Сумской области. Кроме того, вражеские войска продвинулись вперед в Кондрашовке и Яблоновке.

Вас также могут заинтересовать новости: