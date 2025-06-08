Рассказываем, какой православный праздник сегодня отмечают в новом и старом календаре и как по приметам дня определить, какой будет зима.

9 июня православная церковь отмечает День Святого Духа - это праздник, который идет за Троицей, и известен также как Духов день. В эту же дату по новому стилю почитают святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Какой праздник сегодня церковный в старом календаре, чем в этот день занимались наши предки и от чего лучше воздержаться сегодня, рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый и старый стиль

День Святого Духа, или Духов день отмечают по церковной традиции на следующий день после Троицы. В этом году он выпал на 9 июня, в эту дату почитают третью ипостась Святой Троицы - Святого Духа. Смысл - в памяти о том, как Святой Дух сошел на апостолов в день Троицы и они смогли проповедовать на других языках и исцелять людей.

9 июня в новом календаре вспоминают в молитвах святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, жившего в IV веке.

Видео дня

Он еще с юности решил посвятить жизнь служению Богу и всю свою жизнь боролся с ересью, еретиками и иудеями. Сначала он был диаконом, затем проповедником, а после его избрали патриархом. После себя святитель оставил труды, в которых осуждал еретиков и давал толкование Священному Писанию - Евангелие от Луки, Иоанна, посланиям апостола Павла и догматам Пресвятой Троицы.

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В староцерковном, юлианском, календаре 9 июня вспоминают украинского святого Иоанна Русина, исповедника, который прославился своими чудесами - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и его приметах и обычаях.

Что можно и чего нельзя делать сегодня, о чем помолиться

В Духов день, как и в праздник Троицы, верующие идут в храм. В молитвах к святителю Кириллу просят защиты от недоброжелателей и зла, мудрости, терпения.

В народе день прозвали Кириллов, и в старину старались его провести на природе - например, пойти в лес за земляникой.

Запрещается ссориться, ругаться, обижаться, а также завидовать, отчаиваться и лениться.

Народные приметы не советуют надевать черное - очернишь себе жизнь, и оставлять немытую посуду - деньги из дома уйдут. В Духов день запрещается "тревожить" землю, а также купаться в открытых водоемах - как в этот день, так и всю неделю после.

Приметы на 9 июня

Предки наблюдали за приметами дня, чтобы узнать, какой будет погода и зима;

в лесу много земляники - к суровой зиме;

дождь пошел - это надолго;

какая погода на Духов день - такая продержится еще 40.

После Духова дня обычно начиналась жара, а доброй приметой считалось, если на ладонь сядет мотылек - тогда ждет удача и финансовое благополучие.

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