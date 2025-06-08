У России серьезные проблемы с производством этой ракеты.

После спецоперации "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины, многие российские пропагандисты начали призывать нанести ответный удар по Украине, в частности с помощью ракеты "Орешник" (РС-26 "Рубеж"). Тем не менее Москва вряд ли сможет совершить такую атаку. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Почему угроза удара "Орешником" минимальна

Эксперт отметил, что после удара "Орешником" по Днепру 21 ноября 2024 года Россия больше не использовала эту ракету. Он напомнил, что после этого ряд СМИ начал распространять информацию о том, что РФ якобы производит по 25 таких ракет ежемесячно.

Коваленко подчеркнул, что если бы Россия действительно производила 25 "Орешников" каждый месяц, то она бы в июне 2025 года имела не менее 150 таких ракет. Это даже больше, чем количество Х-47М2 "Кинжал" в арсенале врага. Аналитик заверил, что маловероятно, что у России будет больше межконтинентальных ракет средней дальности, чем аэробаллистических.

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Более того, Коваленко обратил внимание на то, что россияне больше не применяли "Орешник" после удара по Днепру в 2024 году. По его словам, это говорит о том, что у врага не хватает таких ракет.

Ракета "Орешник" существовала в виде единственного экземпляра после отмены в 2019 году проекта и консервации ракеты. Эксперт добавил, что тот удар, который был нанесен по Днепру в прошлом году, был нанесен именно разконсервированной ракетой.

"Поэтому говорить, что в России запущено серийное производство "Орешников" нон-стоп - некорректно и непрофессионально", - подчеркнул Коваленко.

Обозреватель считает, что Россия уже бы ударила по Украине "Орешником", например, за уничтоженные 1 июня стратегические бомбардировщики. Он отметил, что атаковать Украину этой ракетой было бы даже проще, чем совершить массированную ракетно-дроновую атаку комбинированного типа.

Что представляет собой ракета "Орешник"

Коваленко рассказал, что ракета "Орешник" или РС-26 "Рубеж" является носителем 36 болванок, каждая из которых при падении выделяет энергию удельной мощностью, эквивалентной 20-25 кг тротила. Он сравнил удар от этой ракеты с ударом 700-750 кг тротила, 1,5 баллистической ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" или 7 авиационных бомб ФАБ-250.

"Если кто не знает, то фронтовой бомбардировщик Су-34 может разместить 22 авиабомбы ФАБ-250 суммарной мощностью, эквивалентной более 2 тоннам тротила", - объяснил эксперт.

Обозреватель подчеркнул, что из этого выходит, что ракета стоимостью 100 миллионов долларов несет в три раза меньший разрушительный эффект, чем вылет Су-34 с полной нагрузкой ФАБ-250.

Есть ли вероятность запуска "Орешника" по Украине

Ранее военный обозреватель Денис Попович говорил о том, что потенциальная угроза запуска Россией ракеты "Орешник" по Украине существует. Он отметил, что россияне проводят испытания этой ракеты.

Попович напомнил, что перед прошлым запуском "Орешника" было предупреждение от посольства США.

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