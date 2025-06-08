Три коммерческие космические компании получили запросы от правительственных чиновников о состоянии своих ракет.

Первоначально чиновники NASA и Пентагона смотрели на ссору Дональда Трампа с миллиардером Илоном Маском, как на увлекательное шоу. Но как только Маск призвал к выводу из эксплуатации космического корабля Dragon, "это стало действительно ужасающим" и превратилось в реальную проблему, пишет The Wasington Post.

Как отметил бывший сотрудник космического агентства, его внезапная угроза в социальных сетях отрезать NASA доступ к орбитальной космической станции, которая обошлась NASA примерно в 100 миллиардов долларов за время своего существования, "перешла черту".

"Когда вы понимаете, что он готов все закрыть просто импульсивно, такое поведение и зависимость от него опасны. … Я могу сказать, что в NASA царит глубокая обеспокоенность", - заявил он.

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По данным источников WP, после обострения конфликта между Маском и Трампом в четверг по крайней мере три коммерческие космические компании, Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin, получили запросы от правительственных чиновников о состоянии своих ракет и о том, когда они могут быть доступны для правительственных миссий

Также сотрудники Sierra Space, которая разрабатывает космический самолет Dream Chaser, который может доставлять грузы на космическую станцию, в четверг также встретились с представителями

"NASA упомянуло нам, что они хотят разнообразия и не хотят полагаться на одного поставщика",- заявил генеральный директор компании Фатих Озмен.

Заявление Маска также обеспокоило членов Конгресса, отмечает WP. Так, по информации источников, ключевой комитет Конгресса сделал запрос о статусе космического капсульного транспортного средства Starliner компании Boeing, который планировалось использовать для доставки экипажей на космическую станцию ​​вместе с капсулой Dragon компании SpaceX.

Как считает Тодд Харрисон, аналитик по вопросам обороны в Американском институте предпринимательства, угроза Маска ограничить использование Dragon NASA (хотя он позже и отказался от своих слов) может нанести ущерб компании, которая была одним из самых надежных партнеров правительства.

"Это почти как эмбарго на космическую станцию", — сказал он. "Маск говорил, что собирается отрезать NASA от его собственной лаборатории в космосе".

Харрисон сказал, что угроза напоминает отказ Маска активировать систему интернета Starlink, чтобы Украина могла осуществить атаку на российские войска в 2022 году. Это решение также вызвало возмущение тем, что обороноспособность страны не должна находиться в руках одного человека или компании.

Маск и Трамп - новости

Илон Маск и Дональд Трамп поссорились из-за бюджетного законопроекта Республиканской партии, который миллиардер публично раскритиковал. Он обвинил Трампа в непоследовательности и даже призвал к его импичменту. В ответ Трамп назвал Маска "неуважительным" и заявил, что не планирует возобновлять с ним отношения.

Трамп также пригрозил прекращением федеральных субсидий и контрактов для компаний Маска, в том числе SpaceX, если тот поддержит кандидатов от Демократической партии.

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