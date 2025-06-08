Президент заявил, что Украина не хочет продолжения войны, но будет бороться за себя.

Украина подошла очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну или хотя бы остановить ее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

"Мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну, по крайней мере остановить ее. Мы это чувствуем. Наша операция "Паутина" внутри у них... Хоть они и бесятся, однако все понимают. Они понимают, что если будут такие кейсы с 20 тысячами ракет, то мы будем рассчитывать на свои силы. А что такое наши силы? Не давать возможности убивать нас, не давать возможности бомбить нас. То есть мы будем тогда развивать это направление", - сказал украинский лидер.

По его словам, Украина не хочет продолжения войны, но "если выход только такой", будет бороться за себя. Для того же, чтобы закончить войну, говорит президент, "нужна сильная помощь от США", в частности давление Соединенных Штатов и Европы на российского диктатора Владимира Путина.

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"Он не хочет окончания войны, но он может закончить войну из-за давления партнеров. На мой взгляд, это дает шанс. И это точно не пессимистично звучит. Я говорю о реальности", - отметил Зеленский.

По мнению главы государства, президент США Дональд Трамп должен ввести санкции против РФ, ведь "Соединенные Штаты Америки - лидер цивилизованного мира".

Комментируя заявление главы Белого дома о том, что США могут ввести санкции и против Украины, Зеленский отметил, что Украина, в отличие от России, поддерживает предложения администрации США о прекращении огня, об окончании войны, о "встречах в любых форматах".

"Здесь не надо искать баланс между нами и русскими. Русские этого не хотят. Здесь все равно, кто хочет санкции наложить на русских, - они не будут работать. Здесь Америка должна наложить санкции", - добавил президент.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины сообщил, что Украина рассчитывала получить от США 20 тысяч ракет для борьбы с ударными дронами типа "Шахед". Решение о передаче этих ракет принималось во времена президента Джо Байдена, но при президентстве Трампа эти ракеты были отправлены на Ближний Восток.

Также недавно Зеленский отверг сравнение Трампа о том, что Украина и Россия "ведут себя как дети". "Мы не дети с Путиным на детской площадке в парке. Он убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей", - отметил он. По мнению президента Украины, это заявление Трампа свидетельствует о том, что глава Белого дома не понимает масштабов трагедии, которую переживает украинский народ.

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