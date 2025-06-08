В День Святого Духа запомните четыре главных запрета.

Православные верующие каждое лето отмечают День Святого Духа - одной из трех воплощений Господа. В христианстве Бог-Дух - это сила, которая освящает кровь и вино, наделяет праведников чудесными способностями и утешает в горе. Это торжество очень важно для украинцев и имеет немало давних традиций.

Когда День Святого Духа и как он появился

Праздник всегда выпадает на понедельник и отмечается на следующий день после Троицы, которая в этом году наступила 8 июня. Поэтому День Святого Духа 2025 будет 9 июня.

Посвящен он событию Нового Завета, которое произошло на 50-ый день после Вознесения Иисуса. Когда его ученики собрались на горе, Святой Дух окружил их и дал дар - каждый из них заговорил на новом языке. После этого апостолы разошлись по миру и стали проповедовать учение Христа. Этот случай считается началом истории церкви.

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Что можно и что нельзя делать в День Святого Духа

В храмах в честь праздника можно помолиться Духу и посетить богослужение. В народных традициях Духов День днём чествования природы, зелени и воды. Люди собирали цветы и лекарственные травы, освящали воду, организовывали пикники. Украинцы говорили, что с этой даты начинается Русалочья неделя, поэтому нужно задобрить водных жителей.

Наши предки верили, что земля после Троицы "беременна" урожаем, поэтому копать и вспахивать её нельзя, иначе овощи не уродятся. Также запрещен тяжелый труд в целом, употребление спиртного, рукоделие.

Сильная молитва в День Святого Духа

Произносить слова молитвы можно как в церкви, так и дома. Важно лишь говорить искренне и с добрыми помыслами.

Царь Небесный, Божья Ипостась, Святой Дух и Утешитель, приди ко мне и очисти от скверны, греха и горя. Утешь меня в беде, укрепи веру, научи Господней мудрости и даруй мне Господнюю ласку. Я приму всё, что ты мне пошлешь. Благодарю тебя за Свет, который Ты на меня обратил. Аминь.

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Святой Дух, покоряюсь Твоей Божественной воле, отдаю свое тело и душу служению Господу. Позволь мне прикоснуться к твоему чистому свету, познать Божью волю, идти за Твоим голосом. Помоги мне услышать голос Господа, обрести душевную силу и жить без греха. Надели меня мудростью, терпеливостью, радостью, любовью к Богу и ближнему. Аминь.

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