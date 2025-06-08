YouTube забанил ещё несколько блокировщиков рекламы, которые всё ещё работали

В частности, закрыли эксплойт в Mozila Firefox.

YouTube закрыл лазейки для обхода рекламы, теперь даже Firefox с расширениями больше не справляется. Пользователи сообщают, что видео попросту не запускаются, если не отключить блокировщик или не добавить сайт в белый список.

Как сообщает 9to5Google, YouTube продолжает ужесточать меры против блокировщиков, которые ещё недавно позволяли обходить ограничения, введённые в 2024 году. Тогда компания впервые начала активно бороться с отключением рекламы, что вызвало масштабное недовольство.

Кроме того, теперь при попытке использовать ADblock появляется страница, что блокировщики рекламы запрещены на сайте, а сам YouTube ненавязчиво предлагает оплатить премиум, чтобы убрать рекламные ролики.

Видео дня

Ирландские специалисты по конфиденциальности даже подали жалобу на Google за "незаконную слежку" за пользователями.

Google, конечно, имеет право защищать свою модель заработка, но пользователи не перестанут искать способы смотреть контент без рекламы и подписки. Так что противостояние между YouTube и адблоками, скорее всего, продолжится в формате бесконечной игры в догонялки.

Ранее мы рассказывали, что YouTube начнет показывать рекламу в самых интересных моментах видео. В компании считают, что таким образом получится зафиксировать внимание зрителей в момент их максимальной вовлеченности.

Кроме того, недавно Youtube поменял дизайн впервые за 10 лет. Одним из ключевых изменений стали переработанные кнопки управления.

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