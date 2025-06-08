В списке есть легкие брюки и oversize рубашка.

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал шесть вещей, которые стоит взять с собой в отпуск, чтобы создать максимум стильных образов. Видео по этому поводу он опубликовал в Instagram.

"Чтобы выглядеть стильно в отпуске, не нужно тянуть половину шкафа. Этот набор - минимум вещей, максимум вариантов", - отметил он.

И вот какие вещи Андре Тан посоветовал обязательно упаковать с собой:

Видео дня

1. Базовая футболка (немного свободная, из плотного хлопка, без просветов и "домашнего" вида; выглядит очень дорого и свежо).

2. Oversize рубашка (спокойного цвета; можно носить, как платье, накинуть на плечи или завязать на талии).

3. Шорты или юбка (из натуральных тканей и с акцентом на талии).

4. Легкие брюки (вытягивают силуэт, добавляют легкости и выглядят очень-очень стильно и дорого).

5. Платье (идеально - базовое миди-платье на тонких бретельках).

6. Льняной жакет (сразу придает образу форму и собранность).

Также дизайнер посоветовал не забыть об аксессуарах, ведь именно они создают полный лук. По его словам, стоит прихватить: массивные сережки, несколько подвесок и любимые очки. Кроме того, в отпуске пригодятся плетеная сумка или мягкий мешочек, удобные вьетнамки или сандалии, а также универсальные кеды.

"Личная рекомендация - шелковый платок, с которым "играться" можно как угодно", - добавил Андре Тан.

Напомним, ранее Андре Тан назвал трендовые цвета лета 2025.

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