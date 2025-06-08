Погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

В ближайший час в Киеве и области вероятна гроза, которая продлится и ночью. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и столицы опубликовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час, с содержанием до конца суток 08 июня и ночью 09 июня гроза", - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, ожидается І уровень опасности, желтый.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - отмечают в прогнозе.

Актуальные новости о погоде

Как сообщал ранее УНИАН, 9 июня в Украине и Киеве 9 июня жара наконец спадет. Ночью в большинстве западных и северных частях, включая Винницкую область, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Такая же ситуация будет в Сумской, Одесской и Николаевской областях, а также в центре Украины, но уже днем.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в понедельник Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет ослабление жары в некоторых регионах. По ее словам, несколько посвежеет в западных, северных областях Украины, части центральных и в некоторых районах Одесской области. Здесь температура воздуха снизится до комфортных +19...+24 градусов. Между тем юг, восток и Днепропетровскую область раскалит до +30...+36 градусов.

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