Масштабный пожар на нефтебазе начался после удара украинских дронов.

Нефтебаза "Кристалл" возле авиабазы в Энгельсе Саратовской области РФ горит уже третий день подряд после удара украинских дронов.

Как сообщил Telegram-канал Astra, огромный столб черного дыма от масштабного пожара видно из разных уголков города. При этом местные власти отчитались, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе нет.

"Анализ отобранных сегодня проб не показал концентрации вредных веществ в границах жилой застройки на территории Энгельса. Отбор проб будет производиться до полной ликвидации возгорания", - сообщили региональные власти.

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Удар по нефтебазе возле Энгельса

Утром 6 июня стало известно об атаке на топливную базу возле российского военного аэродрома Энгельс. В результате атаки на объекте возник сильнейший пожар. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт пожара на некоем "предприятии" в Энгельсе в результате налета украинских дронов, но не уточнил, что именно загорелось.

Позже в тот же день Силы беспилотных систем ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе стратегической авиации РФ в городе Энгельс. Там рассказали, что удары были нанесены по военному аэродрому "Энгельс-2", а также по нефтебазе "Комбинат Кристалл", расположенном рядом.

"В районе целей зафиксировано по меньшей мере 15-20 взрывов... Возник масштабный пожар, который экстренные службы РФ не смогли локализовать...", - говорится в сообщении.

"Комбинат Кристалл" – стратегический объект, используемый в качестве базы хранения нефтепродуктов: бензина, дизельного и авиационного топлива для аэродрома стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2".

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