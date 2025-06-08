Заводчик из Индии выложил "кругленькую" сумму за животное.

В рейтингах самых дорогих собак часто фигурируют одни и те же породы - тибетский мастиф, мальтипу, чау-чау, фараонова собака и другие не особенно редкие, но эксклюзивные собаки. Однако ни одна из этих пород не стала "золотой" - самая дорогая собака в мире - это пес Оками. Узнайте, почему заводчик отдал за него почти 6 млн долларов.

Какая самая дорогая собака в мире

Звание наиболее дорогостоящего пса на всей планете получил маленький "волчонок" Оками - ему всего восемь месяцев, и он первый в мире представитель недавно выведенной в Америке породы под названием "кадабомб". Счастливым владельцем животного стал заводчик из Индии по фамилии Сатиш. Оками - гибрид волка и "кавказца", был сразу же продан Сатишу через посредника.

Любитель собак, кажется, даже не смутился тем, сколько стоит самая дорогая собака в мире - он сказал, что это очень редкая порода, и по виду ничем не отличается от волка. По словам Сатиша, раньше таких собак вообще не было в мире, их просто не продавали. После того как ученым в США удалось вывести породу, он сразу же купил щенка за 5,7 миллионов долларов. Сатишу хочется быть владельцем уникальных собак и представлять их у себя в стране.

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Малыш Оками на момент продажи еще не достиг годовалого возраста, а уже весил 75 килограммов. В самой высокой точке туловища, то есть в холке, ростомер остановился на отметке в 76 сантиметров, что довольно немало, учитывая возраст животного. Кормят новоиспеченную звезду сырой курицей, ежедневно кадабомб с удовольствием съедает по три килограмма птицы. У Оками, как у других собак Сатиша, шикарные условия проживания - общая ферма площадью 28 тысяч квадратных метров и индивидуальные вольеры 6х6 метров. Также собаки постоянно находятся под видеонаблюдением и ограждены от внешнего мира высоким забором.

Кстати, Оками - не единственная уникальная собака во владениях Сатиши. Среди его питомцев можно увидеть пса очень редкой породы - чау-чау, внешне напоминающего панду, с синим языком. За такое сходство и яркую индивидуальность заводчик в свое время отдал чуть больше трех миллионов долларов.

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