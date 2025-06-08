Микробиом, который формируется в первые дни жизни, в последствии может спасти ребенка от опасных легочных инфекций.

Некоторые бактерии, с которыми дети сталкиваются сразу после рождения, могут в будущем уберечь их от опасных инфекций.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и Института Сэнгера. Интересно, что этот вывод распространяется только на детей, родившихся естественным путем. Поэтому ученые намерены разработать соответствующую терапию и для тех малышей, которые появились на свет через кесарево сечение, пишет Би-би-си.

Таким образом, ученым впервые удалось доказать, что полезные бактерии в два раза снижают риск госпитализации маленьких детей с инфекциями легких. Ученые назвали это поразительным открытием, которое поможет в разработке методов лечения, способствующих росту полезных бактерий в организмах младенцев.

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Дело в том, что по мнению ученых, ранний контакт с микробами играет решающую роль в развитии иммунной системы человека.

Исследователи изучили самые ранние стадии колонизации организма человека бактериями, грибками и другими микроорганизмами. Они собрали образцы кала 1082 новорожденных в первую неделю жизни. Затем провели огромный анализ всего ДНК в образцах, чтобы определить виды микробов в в организме и их наличие у каждого ребенка. Потом два года ученые следили за болезнями этих детей, используя медицинские данные из больниц.

Ученые выявили, что бактерии Bifidobacterium longum обладает защитными свойствами. Дело в том, что только 4% младенцев с этим видом бактерий за два года попадали в больницы с легочной инфекцией. Младенцы с другими видами бактерий в первоначальном составе микробиома втрое чаще попадали в больницы.

Это первые данные, показывающие, что формирование микробиома влияет на риск заражени инфекцией.

"Это действительно феноменально. Удивительно, что удалось это доказать", - прокомментирвал изданию профессор Найджел Филд из Университетского колледжа Лондона.

По словам профессора Филда, либо сами бактерии, либо соединения, которые они производят при переваривании пищи, взаимодействуют с иммунной системой "и влияют на то, как иммунная система созревает и способна распознавать друзей и врагов".

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