Дата 9 июня связана с несколькими обычаями и важными запретами.

Сегодняшняя дата в мире посвящена домашним животным. У украинцев по народным верованиям запрещен тяжелый труд, а у верующих 9 июня - праздник в честь значимого библейского события. Подробнее о запретах, приметах и именинниках дня читайте в нашей статье.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

Сегодняшняя дата считается днём рождения нескольких мировых знаменитостей: изобретателя паровоза Джорджа Стефенсона, астронома Йоганна Галле, писательницы и пацифистки Берты фон Зуттнер, гитариста Лестера Пола, композитора Джона Лорда, музыканта Мэтью Беллами, футболиста Мирослава Клозе, актеров Джонни Деппа и Натали Портман.

О том, какой праздник 9 июня, могут знать владельцы питомцев. Это День памяти домашних животных. К сожалению, наши любимцы живут меньше людей, и терять их всегда тяжело. 9 июня принято делиться счастливыми воспоминаниями о них.

ООН также установила на эту дату День архивов или День архивариуса. Это непростая и ответственная профессия, без которой у нас была бы большая путаница с документами.

Есть праздники сегодня, которые наступают только в отдельных странах. Например, День южноамериканского футбола в Уругвае, День героев в Уганде, День рок-н-рола в Японии, День геолога в Аргентине, День расового единства в США.

Какой сегодня праздник церковный

В новом стиле 9 июня чествуют епископа Кирилла Александрийского и мученицы Феклы, а в старом календаре - чудотворца Иоанна Русина.

Каждому верующему стоит знать, какой сегодня церковный праздник, ведь он очень важен. Сразу после Троицы православные празднуют День Святого Духа, одной из трех ипостасей Бога.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы 9 июня вспоминают выдающихся людей, которые родились в эту дату: театрального актера и режиссера Ивана Марьяненко и музыканта и солдата ВСУ Сергея Василюка.

И хотя официально праздник сегодня в Украине отсутствует, каждый может помолиться Святому Духу или вспомнить о своих питомцах.

Также этот понедельник после Троицы будет обычным рабочим днём, поскольку из-за войны дополнительные праздничные выходные отменяются.

Что сегодня за праздник в народе

В Духов день христиане посещают церковь и молятся о благополучии, достатке, согласии в семье. Наши предки старались особенно уважительно относиться к природе, собирали целебные травы и благодарили землю за дары.

По народным представлениям сегодня праздник Кириллов день, счастливый для свадьбы и венчания, а также сбора ягод.

Что нельзя делать сегодня

В далекие времена были придуманы приметы, которые по погоде 9 июня предсказывают, каким будет лето и урожай:

обильно цветет рябина - к жаркому августу;

на траве много росы - уродятся свекла и картошка;

если ночью видно звезды, то ждите много грибов;

если пошел дождь, то весь июнь будет сырым;

Запреты в праздник сегодня касаются ругани, физической работы, зависти, клеветы. Наши предки говорили, что нежелательно трудиться на огороде и тревожить землю, иначе никакого урожая не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: