Эксперт ответил на вопрос, сколько у россиян есть самолетов для пусков ракет такого типа.

У России есть минимум девять истребителей МиГ-31К, которые способны нести ракеты "Кинжал".

"Под пуски ракет "Кинжал" было модернизировано 12 МиГ-31К. Это данные из открытых источников информации. За 15 месяцев вооруженного противостояния, гоняя их туда-сюда, две машины они разбили, а у одной двигатель дважды горел, и они ее списали. Осталось девять машин. Сколько из них "на крыле", сказать трудно. Все ли девять летают и все ли девять способны пускать ракеты "Кинжал", неизвестно", - отметил военный эксперт Олег Жданов.

Кроме того, по информации эксперта, под пуски "Кинжалов" россияне переоборудовали некоторое количество самолетов Ту-22М3:

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"Даже предполагалось, что Ту-22М3 будет нести три ракеты. Но Россия успела их оборудовать под одну ракету, а сколько - в открытых источниках данных я не нашел".

Из этого Жданов сделал вывод, что РФ в состоянии запускать сразу по шесть ракет "Кинжал" и больше.

РФ атаковала Украину ракетами "Кинжал" - подробности

Напомним, в ночь на 16 мая россияне устроили массированную атаку по Киеву. В ВС ВСУ сообщили, что среди выпушенных ракет были шесть "Кинжалов". И все вражеские цели в ту ночь были уничтожены, в частности благодаря ЗРК Patriot.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан выразил уверенность, что все шесть "Кинжалов" летели на правительственный квартал.