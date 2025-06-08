Ссора между Маском и Трампом раскрывает более амбициозную картину - каким будет будущее для США.

Во внутренней политике Соединенных Штатов миллиардер Илон Маск, который больше не является членом команды президента США Дональда Трампа, стал первым "черным лебедем", с которым будет непросто для Трампа в дальнейшем. Такое мнение высказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в эфире на Radio NV.

В частности, у него спросили о ссоре между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.

"Ставка здесь - это будущее Соединенных Штатов. И разное видение от Трампа, разное видение от Маска. Собственно, политическое будущее и тех, кто сегодня в американской политике", - считает Климкин.

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Он обращает внимание на слова Маска, что "если не взять под контроль расходы американского государственного бюджета и не остановить задолженность, тогда, в какой-то момент, Соединенные Штаты обанкротятся", и не смогут быть, как считает Маск, "опорой Западной цивилизации". Маск также себе придумал миссию:

"Эта миссия - не меньше, и не больше, чем защита и спасение нашей цивилизации".

Речь идет о деяниях Маска в контексте развития искусственного интеллекта, попыток и подготовки полетов на Марс и не только.

"Это часть его плана. Он становится миссионарным человеком. Он с драйвом подошел к своим задачам - сокращению расходов, но ему начали мешать с самого начала. И собственно, политика так не работает как бизнес. Понимает ли это Маск или не понимает, это уже другая история", - сказал Климкин.

Он добавил, что значительная часть политиков настоящего из Республиканской партии хотят принять новый законопроект бюджет таким образом, чтобы перезагрузиться в будущую реальность после промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре следующего года. Эти промежуточные выборы являются их политической судьбой, и в частности, не только Республиканской, но и Демократической партии.

Маск уже начал говорить, чтобы создать новую политическую партию, в которую "перейдет 80% американцев".

"Он начал троллить Трампа лично, и это история, которую Трамп точно не забудет. И это означает, что Маск, а возможно его поддержит часть крупного американского Tech-бизнеса, понимает, что сегодняшняя политическая модель Соединенных Штатов является неустойчивой, и такой, которая должна быть перестроена. То есть, действительно на кону сейчас стоит будущее Соединенных Штатов", - отметил Климкин.

Он напомнил, что для Украины поддержка от США является критической.

По его убеждению, Трамп, который уже говорил, что "руководит не только Соединенными Штатами, но и миром", будет подчинять свою внешнеполитическую логику и повестку дня цели перезагрузки через промежуточные выборы и сохранения своего политического наследия, и чтобы стать крупнейшим президентом в истории США.

"Это также означает, что темп возможных будущих переговоров относительно нашей войны - это рычаги давления, которые он может применять или не применять, или возможность получить какие-то преимущества, или возможность предъявить какие-то положительные истории перед промежуточными выборами, в том числе, во внешней политике, - становится для Трампа номер один", - сказал Климкин.

Также он добавил, что Маск человек, который рискует.

"И если Маск начнет сейчас рисковать, и пойдет на полную, - это будет для сегодняшней американской администрации феноменальная проблема. И это будет феноменальная проблема, которую нельзя просто устранить какими-то разговорами. Поэтому, я склонен считать, что у Трампа появился первый, по состоянию на сегодня, реальный чёрный лебедь Черный лебедь во внутренней политике. И этот лебедь тот, которого просто сбить по состоянию на сегодня невозможно. Он будет летать и дальше, как своеобразный дракон с точки зрения мифологии", - убежден Трамп.

Маск и Трамп - что известно

Ранее ABC News писало, что ссора Трампа и Маска спровоцировала переполох среди работников DOGE. Известно, что напряжение между миллиардером и президентом США обострились после обмена резкими заявлениями в соцсетях. Отмечается, что Маск раскритиковал Трампа за "неблагодарность", а тот, в ответ, пригрозил прекратить госконтракты с компаниями Маска.

В то же время, несмотря на скандал, официальная позиция Белого дома остается положительной: DOGE назвали "успешной реформой", а сам Дональд Трамп не критиковал программу напрямую.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс хочет, чтобы Маск вернулся в команду Трампа. По его словам, миллиардер делает "огромную ошибку", критикуя президента Дональда Трампа.

"Я всегда буду верен президенту и надеюсь, что Илон, в конце концов, вернется в команду президента. Возможно, сейчас это уже нереально, потому что он зашел слишком далеко, но я все равно на это надеюсь", - добавил он.

Также Трамп пригрозил Маску "очень серьезными последствиями" за финасирование демократов. Американский лидер обвинил бизнесмена в "неуважении к должности президента" и заявил, что их личные отношения, скорее всего, завершены.

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