Синоптики поделились прогнозом погоды на понедельник, 9 числа.

В ночь на 9 июня в большинстве западных и северных частях Украины, включая Винницкую область, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Такая же ситуация повторится в Сумской, Одесской и Николаевской областях, а также в центре Украины, но уже днем.

На остальной территории осадки не ожидаются. "Переменная облачность. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с", - говорится в публикации Укргидрометцентра в Facebook.

Украинцев может порадовать то, что уже с понедельника температура воздуха слегка спадет. В западных областях ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла, днем с 17 до 22°. На севере Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях — ночью температура будет колебаться в районе 15-20°; днем ожидается до 28 градусов выше нуля.

Видео дня

"На остальной территории сохранится жаркая погода: ночью 18-23°, днем 29-34°, на юго-востоке страны местами сильная жара 35-37°", - пишут синоптики.

Погода в Киеве и Киевской области

В Киеве ожидается переменная облачность с кратковременным дождем в течение ночи. Днем осадков не предвидится. Ветер будет с северо-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура ночью в Киевской области от 15 до 20°, днем — до 28 градусов тепла; в Киеве ночью 18-20°, днем 24-26°.

Другие новости о погоде в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что уже с понедельника можно будет отдохнуть от жары. Наталья Диденко отмечает — атмосферный фронт будет тянуть за собой локальные грозовые ливни.

Эколог Александр Соколенко, в свою очередь, заявил, что в Украине возможно увеличение количества смерчей. Украина входит в так называемую зону "торнадо", то есть в тот перечень территорий, где они могут образовываться.

Вас также могут заинтересовать новости: