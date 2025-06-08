Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывала получить 20 тысяч ракет для борьбы с ударными дронами типа "Шахед". Решение о передаче этих ракет для Украины принималось во времена президента Джо Байдена, но сейчас, при президентстве Дональда Трампа, эти ракеты были отправлены на Ближний Восток. Об этом президент Украины сказал в интервью для американского телеканала ABC News.
"Кстати, знаете, как вы видели, мы имеем большие проблемы с "шахедами" и тому подобное. Мы боремся с этим и, конечно, мы найдем все инструменты, чтобы их уничтожать", - подчеркнул Зеленский.
При этом, глава государства отметил, что еще во времена предыдущей администрации президента США Джо Байдена, а именно - при участии министра обороны Ллойда Остина было принято решение по реализации одного проекта.
"И мы рассчитывали на этот проект. 20 тысяч ракет, между нами, 20 тысяч ракет для борьбы с "Шахедами" - это было недорого, но это особая технология. Поэтому, мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", - добавил Зеленский.
Политика Трампа в отношении Украины - последние новости
По данным Bloomberg, администрация Трампа не спешит вводить новые санкции против России. Белый дом откладывает принятие нового пакета ограничений, тогда как Сенат ждет сигнала от президента, а война в Украине набирает новые обороты.
По информации издания, новый пакет санкций может лишить РФ около 60 млрд долларов ежегодно, что значительно сократит ее нефтяной и газовый экспорт. Кроме того, санкции предусматривают 500% тарифы для стран, которые будут покупать российскую нефть, а именно для Китая и Индии.
В то же время президент США заявлял, что рассматривает давление как на Россию, так и на Украину. В частности его главный внешнеполитический советник Марко Рубио отметил, что президент считает, что дополнительные санкции могут отпугнуть Россию от мирных переговоров.
В свою очередь издание The Independent писало, что Украина доказала, что у нее есть козыри, но Трамп отказывается это признавать. Речь идет об операции "Паутина", которая доказала, что украинцы могут перенести борьбу вглубь российской территории.
Однако президент США наоборот обвинил Украину в том, что она дала Путину повод для усиления летнего наступления.
"Это та же логика, которой придерживался президент Трамп с самого начала: украинский народ спровоцировал полномасштабное вторжение в свою страну, желая стать независимой страной, возвращенной к Западу", - отметили журналисты.