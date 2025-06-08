Эти ракеты для борьбы с "шахедами" не были дорогими, но имели особую технологию, рассказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывала получить 20 тысяч ракет для борьбы с ударными дронами типа "Шахед". Решение о передаче этих ракет для Украины принималось во времена президента Джо Байдена, но сейчас, при президентстве Дональда Трампа, эти ракеты были отправлены на Ближний Восток. Об этом президент Украины сказал в интервью для американского телеканала ABC News.

"Кстати, знаете, как вы видели, мы имеем большие проблемы с "шахедами" и тому подобное. Мы боремся с этим и, конечно, мы найдем все инструменты, чтобы их уничтожать", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства отметил, что еще во времена предыдущей администрации президента США Джо Байдена, а именно - при участии министра обороны Ллойда Остина было принято решение по реализации одного проекта.

Видео дня

"И мы рассчитывали на этот проект. 20 тысяч ракет, между нами, 20 тысяч ракет для борьбы с "Шахедами" - это было недорого, но это особая технология. Поэтому, мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", - добавил Зеленский.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

По данным Bloomberg, администрация Трампа не спешит вводить новые санкции против России. Белый дом откладывает принятие нового пакета ограничений, тогда как Сенат ждет сигнала от президента, а война в Украине набирает новые обороты.

По информации издания, новый пакет санкций может лишить РФ около 60 млрд долларов ежегодно, что значительно сократит ее нефтяной и газовый экспорт. Кроме того, санкции предусматривают 500% тарифы для стран, которые будут покупать российскую нефть, а именно для Китая и Индии.

В то же время президент США заявлял, что рассматривает давление как на Россию, так и на Украину. В частности его главный внешнеполитический советник Марко Рубио отметил, что президент считает, что дополнительные санкции могут отпугнуть Россию от мирных переговоров.

В свою очередь издание The Independent писало, что Украина доказала, что у нее есть козыри, но Трамп отказывается это признавать. Речь идет об операции "Паутина", которая доказала, что украинцы могут перенести борьбу вглубь российской территории.

Однако президент США наоборот обвинил Украину в том, что она дала Путину повод для усиления летнего наступления.

"Это та же логика, которой придерживался президент Трамп с самого начала: украинский народ спровоцировал полномасштабное вторжение в свою страну, желая стать независимой страной, возвращенной к Западу", - отметили журналисты.

Вас также могут заинтересовать новости: