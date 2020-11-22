С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили июльские договоренности Трехсторонней контактной группы в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.
Читайте такжеПроцесс реинтеграции ОРДЛО заключается и в возвращении Крыма - Минреинтеграции
Утром недалеко от населенного пункта Шумы оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного они осуществили дистанционное минирование позиций украинских войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Также в штабе сообщили, что саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 102 взрывоопасных предмета.
Война на Донбассе: важные новости
- В штабе рассказали о нарушении перемирия боевиками: ранен боец ВСУ
- Обмен на Донбассе: Кравчук уточнил, скольких людей Украина планирует вернуть в этом году
- Процесс реинтеграции ОРДЛО заключается и в возвращении Крыма – Минреинтеграции
- В оккупированной Горловке трое гражданских погибли от взрыва
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram