Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили июльские договоренности Трехсторонней контактной группы в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

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Утром недалеко от населенного пункта Шумы оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного они осуществили дистанционное минирование позиций украинских войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Также в штабе сообщили, что саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 102 взрывоопасных предмета.

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Автор: Светлана Закелова