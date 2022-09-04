Захватчики пытались штурмовать украинских десантников.

На Херсонщине российские оккупанты пытались штурмовать украинских десантников, но попали в плен. Среди трофеев - секс-игрушка.

Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

По данным канала, все пленные - это "пушечное мясо" России из воинской части №08801, формально подчиненной "ДНР".

Видео дня

"Сегодня ночью оккупанты пытались штурмовать позиции десантников 79 бригады. На фото трофеи, которые нашим десантникам достались от орков", - говорится в сообщении.

У "штурмовиков" изъяли резиновую вагину, а также записную книжку с номерами родных и друзей оккупантов. Резиновое изделие передадут в музей "боевой славы" армии России.

Как сообщал УНИАН, в начале войны в плен попал российский радист, у которого при себе были рация и секс-игрушка в виде женских гениталий. С ним также была рация.

Вас также могут заинтересовать новости: