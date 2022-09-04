По его данным, российские оккупанты "отошли" из поселка.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, произошла "чувствительная тактическая неудача".

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"Подтверждают оставление нашими войсками поселка городского типа Высокополье на Криворожском направлении. Это чувствительная тактическая неудача, - ранее противник неоднократно пытался взять этот крайний опорный пункт ВС РФ на дальних подступах к Кривому Рогу", - написал Гиркин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в сети появилась информация о том, что украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг.

Оперативные данные карты сервиса Deep State свидетельствуют о том, что этот населенный пункт находился уже в полукольце сил ВСУ.

Напомним, что 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

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