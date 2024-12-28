Мобилизация заключенных: нардеп рассказала, сколько осужденных готовы присоединиться к ВСУ

По словам Шуляк, в Украине осужденные сами решают, вступать ли им в ряды армии.

В Украине после принятия закона о мобилизации заключенных тысячи осужденных выразили желание присоединиться к Силам обороны. В отличие от РФ, в нашей стране такие люди сами решают, вступать ли им в ряды армии.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью для "Украинского радио".

"У меня есть последние данные, касающиеся конца лета. Более 5 тысяч осужденных подали в то время соответствующие документы на то, чтобы быть мобилизованными. Были даже в то время уже и первые женщины, которые также хотели воспользоваться этой возможностью. Мы рассчитывали, когда принимали такое законодательство, что наш мобилизационный ресурс будет примерно 10 тысяч человек, которые будут пригодны к службе. Давайте же не забывать, что там нужно еще обязательно пройти и ВВК, и психологическую экспертизу для того, чтобы эти люди были полноценными боевыми единицами и защищали нашу страну", - сказала она.

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Шуляк отметила, что в России заключенных принудительно мобилизуют и бросают на фронт. По ее словам, в Украине же мобилизация осужденных происходит по добровольному согласию.

"Причем с согласия как самого осужденного, так и с согласия соответствующей воинской части. И командир воинской части может отказаться, если ему по определенным параметрам такой человек не подходит, или у него, например, есть какие-то сомнения. То есть добровольное согласие с двух сторон", - подчеркнула нардеп.

Помимо этого Шуляк добавила, что пока не знает, сколько заключенных сейчас на фронте. Она заявила, что это все происходит в судебном порядке.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее Кабмин разрешил бронировать от мобилизации священнослужителей. Согласно постановлению, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести.

Кроме того, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес прокомментировал проблему с демобилизацией и ротацией военных в Украине. По его словам, проблему с нехваткой людей на фронте должны решить украинский народ и украинская власть.

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