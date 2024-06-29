"Иван Папанин" способен выполнять задачи ледокола, буксира, пожарного судна и военного корабля.

Главный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 вышел на первые испытания. Об этом сообщает портал The War Zone.

"Патрульный корабль "Иван Папанин", построенный для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях", вышел на заводские ходовые испытания", - говорится в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как сообщают российские источники, подготовку экипажа вели по специальным программам, которые предусматривают эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях.

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Во время подготовки были задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчетов.

Планируется, что после испытаний "Иван Папанин" войдет в состав Военно-морского флота России и будет нести службу на Северном флоте.

Универсальные патрульные корабли проекта 23550 являются многоцелевыми патрульными кораблями и пограничными сторожевыми кораблями ледового класса для Арктики, которые способны выполнять задачи ледокола, буксира, пожарного судна и военного корабля. По классификации кораблей ВМФ РФ они относятся к кораблям 2-го ранга.

Экипаж корабля составляет 60 человек. По данным из открытых источников, он имеет одну 76,2-мм артиллерийскую установку АК-176МА и может нести восемь ПЗРК "Игла" или "Верба". Опционально корабль может использовать контейнерные пусковые установки для крылатых ракет.

Российское судостроение - последние новости

В мае сообщалось, что в России провели церемонию спуска на воду малого ракетного корабля "Ставрополь", который стал последним представителем проекта 21631 "Буян-М". Корабль может нести "Калибры".

Еще ранее на Зеленодольском заводе спустили на воду малый ракетный ко рабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий".

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