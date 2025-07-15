Поставка новых батарей систем американских ПВО продлится в течение нескольких месяцев.

Поставки Украине новых батарей системы ПВО Patriot "будут продолжаться месяцами". Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи со своим американским коллегой Питом Хегсетом в понедельник, передает The Telegraph.

Берлин предложил купить две американские системы противовоздушной обороны Patriot для поставки в Украину. Писториус заявил, что первая из этих систем не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

Зато Дональд Трамп заявил ранее, что батареи начнут прибывать в Украину в течение нескольких дней для защиты ее городов от российских бомбардировок.

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Писториус отказался комментировать, обсуждал ли он с министром обороны США вопрос поставки наступательного оружия Украине.

Украина получит новые системы Patriot

Соединенные Штаты приняли решение о новых поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины. Президент Трамп объявил, что США передадут Украине батареи Patriot - через механизм, по которому европейские союзники будут финансировать закупку и отправку этих систем, а США взамен пополнят их резервы.

Речь идет о 17 батареях, которые могут быть переданы "очень скоро". Трамп заявил, что первые батареи будут развернуты уже в ближайшие дни.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО: США не оплачивают напрямую, а передают систему, которую европейцы оплатят.

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