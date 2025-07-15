Чтобы сегодняшний день прошел счастливо, запомните его обычаи.

15 июля 2025 года является знаковой датой для православных верующих. Несколько поводов для празднования есть в мире, а праздник сегодня в Украине посвящен историческому событию, которое изменило судьбу нашего народа.

Какой сегодня праздник церковный

В современном православном стиле праздник сегодня приурочен памяти киевского князя Владимира Великого, который церковь приравняла к апостолам. 15 июля в новом календаре - это День крещения Руси. Этим решением Владимир объединил страну, дал толчок для развития культуры и письменности, а также сблизился с европейской цивилизацией.

По старому стилю верующие вспоминают Возложение богородичной Ризы во Влахерне.

Какой сегодня праздник в Украине

Мы отдаем дань уважения талантливым соотечественникам, которые родились 15 июля - это журналист и политический деятель Владимир Мартинец и активистка за права женщин Милена Рудницкая.

Украинцы празднуют большое торжество - День украинской государственности, доказывающий древность нашей истории и богатство культуры. Отмечается он тогда же, что и День Владимира.

Также в государственном праздничном календаре есть праздники сегодня, посвященные профессиям. Это День миротворцев и День металлургов. Поздравьте знакомых представителей соответствующих профессий.

Какой сегодня праздник в мире

Некоторые именинники даты известны по всей планете - художник Рембрандт ван Рейн, писательница Айрис Мердок, философ Жак Деррида, актеры Форест Уитакер и Диане Крюгер.

ООН установила 15 июля праздник День навыков молодежи. Его цель - устранить безработицу среди молодых людей и доказать работодателям, что такие сотрудники могут быть отличными специалистами.

Какой сегодня праздник народный

У крестьян продолжались обычные для этого сезона хлопоты - сбор урожая фруктов, выкапывание молодой картошки, выпас домашнего скота. Молодые люди искали пару, стараясь пожениться до начала жатвы.

Зная, какой сегодня церковный праздник, понятными становятся его обычаи. Принято пить святую воду и брызгать ею родных, подражая обряду крещения. Согласно давним верованиям, если близкие окропят, то человек будет счастливым весь год.

Что нельзя делать сегодня

Славяне придумывали приметы на каждую дату, и о сегодняшней дате говорили такое:

если в реке вода зацвела, то температура повысится;

на березе есть желтые листья - осень будет ранней;

чем больше урожай калины, тем холодней будет зима;

вечерний туман предвещает дождь.

Чтобы день прошел удачно, стоит запомнить, что сегодня за праздник с точки зрения запретов. Запрещено унывать, жаловаться на здоровье и судьбу, убирать и работать на огороде, пить спиртное, а также пользоваться острыми инструментами.

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