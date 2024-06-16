Отмечается, что Россия хоть и поддерживает свою способность строить корабли, но есть ряд нерешенных проблем.

Военно-морской флот России должен получить в этом году около 50 кораблей различных классов. Но судостроительная отрасль РФ страдает как от санкций, так и от нехватки квалифицированных работников.

Издание defense news пишет, что всего, по данным Минпромторга, за последнее десятилетие ВМФ РФ получили 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки.

В 2023 году ВМФ получили три подводные лодки: атомную "Император Александр III" класса "Борей-А", атомную "Красноярск" класса "Ясень" и "Можайск" класса "Кило". В состав флота также вошли семь надводных кораблей: фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий", ракетные корабли "Циклон" и "Наро-Фоминск", минный тральщик "Лев Чернавин" и отремонтированный фрегат "Неустрашимый".

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Как России удается строить суда

По словам Павла Лузина, эксперта по вопросам обороны России из вашингтонского Центра анализа европейской политики, в этом году ожидается поступление четырех подводных лодок и 12 надводных кораблей, а также ряда вспомогательных судов - буксиры, балкеры, учебные, гидрографические, спасательные и снабженческие суда и другие малые суда.

Евтухов объясняет большой объем ожидаемых поставок успешными усилиями России по замене компонентов, заблокированных международными санкциями, в том числе налаживание собственного производства. Однако устаревшие или низкокачественные технологии в результате влияют на надежность конечного продукта, говорит Лузин.

Тем не менее, источник в военно-морской отрасли России сообщил, что Минобороны в целом удовлетворено работой по строительству подводных лодок. Тем не менее в производстве надводных кораблей остаются недостатки, а сроки сдачи регулярно переносятся.

Эмма Райман, политик из Санкт-Петербурга, заявила, что "проблемы ВМФ связаны с тем, что военно-морская отрасль требует значительных финансовых вложений, а бюджетные ограничения могут влиять на скорость и масштаб строительства новых кораблей".

Со скрипом, но строительство идет

Например, завод "Северная верфь" должен был передать ВМФ фрегат "Адмирал Исаков" в 2022 году, но сроки перенесли на декабрь 2025 года. Кроме того, к концу 2022 года на вооружение должен был поступить корвет "Проворный", но из-за пожара срок сдачи перенесен на 2025 год. Также два корвета класса "Стерегущий" должны были сдать в 2018 году, но пока только один передали и то в 2023 году.

Завод "Адмиралтейские верфи" также должен был передать патрульный корабль в 2020 году, но теперь ожидается, что это произойдет в этом году.

Что касается судостроительного завода "Янтарь", то он должен был передать большие десантные корабли "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" примерно в 2023-2024 годах, но сроки перенесли на 2025-2026 годы.

На "Восточной верфи" должны было построить два корвета класса "Каракурт" и малый танкер, но на фоне финансовых проблем в августе 2023 года за дело взялся Амурский судостроительный завод.

Нехватка инженеров и специалистов в отечественном судостроении также тормозит строительство, говорит Райман, а Лузин отмечает, что не хватает даже персонала для экипажей кораблей.

Украина уничтожает флот РФ - последние новости

В начале вторжения в 2022 году российский флот имел около 80 боевых кораблей, в том числе большие боевые корабли, десантные суда, подводные лодки, патрульные катера и тральщики.

Украина поразила немало кораблей Черноморского флота РФ, включая подводную лодку. Не имея собственных военных кораблей, украинские силы полагаются на беспилотные морские дроны и противокорабельные ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по военно-морским силам России.

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