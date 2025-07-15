Отмечается, что текущая неделя пройдет под знаком удешевления евро и удорожания доллара.

Курс евро в Украине так и не дошел до 50 гривень за единицу. При этом доллар продолжил "набирать вес", закрепившись у отметки 42 гривни.

Эксперты в комментарии ТСН рассказали, покупать или продавать доллары сейчас.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что к концу подходит период стабильности гривни.

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"В настоящее время гривневые инструменты – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозиты – остаются наиболее доступными и достаточно прибыльными", - отметил эксперт.

При этом он указал, что в будущем может стать более выгодным постепенный переход от гривни к валюте.

В свою очередь аналитик Андрей Шевчишин указал, что доллары стоит покупать, пока курс почти не растет, а вот евро лучше сейчас продавать, потому что в дальнейшем валюта будет дешеветь.

В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский также не советует покупать евро, потому что он ожидает его падения. По его мнению, покупка доллара выгодна, если "играть в длинную", то есть рассчитывать на прибыль через год-два.

"В инвестиционном портфеле хотя бы треть средств должна приносить быструю прибыль. Поэтому остаются актуальными и приобретение ОВГЗ, и гривневые депозиты", – подытожил Забловский.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 20 июля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что с 14 по 20 июля ситуация на валютном рынке будет разворачиваться в духе июньских трендов. Стоимость доллара будет оставаться на вменяемом уровне, а основные колебания будут происходить в пределах 41,6-42 гривни за доллар.

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