Ленивый охотник: что известно о рыбе, которую считают одной из самых опасных для человека

Средний вес этих рыб составляет от 390 до 635 кг.

Тигровые акулы считаются одними из самых опасных для человека видов акул. Тем не менее они очень ленивы, из-за чего отдают предпочтение более легкой добыче, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что тигровые акулы имеют репутацию опасных животных. Тем не менее в издании заверяют, что вероятность того, что эти рыбы убьют человека, довольно невысокая.

Как выглядят тигровые акулы

В издании поделились, что тигровых акул можно узнать по характерным полосам на их теле, которые напоминают шкуру тигра. У молодых особей эти полосы более яркие, что разбивает их силуэт и затрудняет обнаружение потенциальными хищниками.

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Тигровые акулы имеют типичный вид классической акулы. У этих рыб большое тело с широкой головой и изогнутыми зубами с зазубринами.

Обычно тигровые акулы вырастают до 4,5 метров, но были зарегистрированы и особи длиной 5,5 метра, подчеркнули в издании. Средний вес этих рыб составляет от 390 до 635 кг.

Чем питаются тигровые акулы

В издании отметили, что тигровые акулы известны тем, что едят почти все. Они пожирают рыб, птиц и млекопитающих, а также могут пропилить панцирь черепахи своими зубами.

Журналисты добавили, что в желудках тигровых акул находили и немало странных вещей, включая меховое пальто и номерной знак автомобиля. Однажды в желудке одной особи был обнаружен курятник.

Как охотятся тигровые акулы

В издании рассказали, что тигровые акулы обычно охотятся из засады. Они довольно медлительны, из-за чего предпочитают подкрадываться к добыче, а не преследовать ее.

Журналисты отметили, что тигровых акул считают ленивыми, но они могут невероятно быстро ускориться, когда находят подходящий момент для нападения.

В издании добавили, что тигровые акулы охотятся не только на живую добычу, но и питаются тушами, экономя свою энергию. Если им попадается легкая добыча, они не упустят такую возможность.

Находятся ли тигровые акулы под угрозой исчезновения

Средняя продолжительность жизни тигровой акулы составляет от 20 до 50 лет, поделились в издании. Их считают опасными для человека, но этим рыбам стоит бояться людей.

В издании отметили, что тигровые акулы находятся под угрозой исчезновения из-за некоторых видов деятельности человека, включая разрушение среды обитания и загрязнение океанов. Также эти рыбы страдают из-за рыбаков.

Более того, мясо тигровых акул, а также их плавники и печень используются для производства пищевых добавок. Помимо этого они могут попадаться в качестве прилова.

Акулы способны менять свой цвет - что известно

Ранее ученые выяснили, что синие акулы способны менять свой цвет. В этом заслуга уникальных структур на их коже.

Ученые поделились, что окрас синих акул может становиться темнее, если они плавают глубже. Благодаря этому рыбы больше соответствуют окружающей среде.

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