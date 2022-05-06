Когда именно было снято видео, неизвестно. Но в последние дни в Попасной идут интенсивные бои, поскольку наступление россиян столкнулось с украинской обороной в городе.

Российские оккупанты не просто уничтожают Попасную на Луганщине, - они стирают ее с карты области

Так прокомментировал в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай кадры, которые опубликовало CNN.

"Уничтожена дотла Попасная. Потрясающие разрушения. Ожесточенные бои, которые продолжаются непрерывно. Оккупанты беспощадно выжигают город. Видео, вероятно, было снято рашистским дроном-разведчиком: его целью было выслеживание украинских защитников", - написал Гайдай.

Проанализировав видео и установив его подлинность, журналисты CNN, опираясь на военных экспертов, констатируют: Россия не умеет воевать, а в боевых действиях придерживается тактики полного уничтожения всего на своем пути.

"Жители Луганщины поняли это еще в февральские дни... На видео видно, что центр Попасной практически полностью разрушен. Это последствия российских артиллерийских и ракетных ударов. Частный сектор-куча кирпича. Цель орков - тотальное уничтожение", - написал Гайдай.

Как отмечают журналисты CNN, видео, снятое дроном над украинским городом Попасная, иллюстрирует потрясающие разрушения населенных пунктов в восточных областях Луганской и Донецкой области.

Когда именно было снято видео, неизвестно. Но в последние дни в Попасной идут интенсивные бои, поскольку наступление россиян столкнулось с украинской обороной в городе.

Видео начинается с артиллерийских ударов, которые приземляются к северу от центра Попасной.

На видео с дрона видно, как российский солдат бросает по меньшей мере четыре гранаты в сарай и вблизи него, в котором прячутся украинские военные. Погибли или получили ранения в результате взрывов украинские военные-неизвестно.

"Видео также дает представление о российском способе ведения войны, согласно которому наземным наступлениям оккупантов должен предшествовать массированный "непрямой огонь" из артиллерии и ракетных систем. Российские войска имеют огромное преимущество над украинскими в таких системах, а в Украине не хватает воздушных сил, чтобы нанести им серьезный удар", - отмечают эксперты.

Ранее, как сообщал УНИАН, на Луганщине вблизи Попасной бойцами 24 ОМБр был ликвидирован отряд "вагнеровцев".

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