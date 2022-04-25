Наемники частной военной компании "Лига" (в прошлом "Вагнер"), попытались занять позиции Вооруженных сил Украины на Луганщине. Однако планы оккупантов разрушили украинские воины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк.
Бойцы ВСУ отбили атаку "вагнеровцев", ликвидировав 6 оккупантов и ранив еще 13 наемников.
После провала атаки наемники не хотят возвращаться в районы боевых действий.
"Следует отметить, что солдаты частной военной компании не особенно активно участвуют в боевых действиях, предпочитая находиться как можно дальше от передовой, совершая редкие вылазки на фронт. После этого инцидента ЧВКшники и вовсе не планируют предпринимать какие-либо действия, ведь зарплата им начисляется независимо от их достижений в "специальной военной операции", – отметил Цимбалюк.
Как сообщал УНИАН, Россия использует наемников частной военной компании "Вагнера" на востоке Украины и может привлечь к боям более тысячи этих военных.