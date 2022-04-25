Погибло по меньшей мере 6 наемников. Еще 13 получили ранения.

Наемники частной военной компании "Лига" (в прошлом "Вагнер"), попытались занять позиции Вооруженных сил Украины на Луганщине. Однако планы оккупантов разрушили украинские воины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк.

Бойцы ВСУ отбили атаку "вагнеровцев", ликвидировав 6 оккупантов и ранив еще 13 наемников.

После провала атаки наемники не хотят возвращаться в районы боевых действий.

"Следует отметить, что солдаты частной военной компании не особенно активно участвуют в боевых действиях, предпочитая находиться как можно дальше от передовой, совершая редкие вылазки на фронт. После этого инцидента ЧВКшники и вовсе не планируют предпринимать какие-либо действия, ведь зарплата им начисляется независимо от их достижений в "специальной военной операции", – отметил Цимбалюк.

Как сообщал УНИАН, Россия использует наемников частной военной компании "Вагнера" на востоке Украины и может привлечь к боям более тысячи этих военных.

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