Доставить гуманитарные грузы в них сейчас невозможно, как и эвакуировать людей.

В городах Рубежное и Попасная Луганской области, которые подвергаются практически непрерывным обстрелам со стороны российских оккупантов, запасов еды и воды у людей хватит в лучшем случае на неделю.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также отметил, что в настоящий момент доступ к обоим городам крайне осложнен. Есть сотни желающих уехать, но из-за высокой плотности обстрелов эвакуация оттуда уже невозможна, как и доставка гуманитарных грузов.

В то же время россияне намеренно открывают огонь по больницам, объектам критической инфраструктуры, зернохранилищам, продскладам и гумштабам. Они это делают, чтобы создать гуманитарную катастрофу в области.

"Цель россиян – Голодомор, отсутствие медпомощи и коммуникаций в Луганской области", – подчеркнул Гайдай.

Россияне вывозят зерно с оккупированных территорий Украины

Эту информацию подтвердил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, на тех территориях, которые оказались под временной российской оккупацией, было около 1,3 миллиона тонн зерновых. Теперь же министерство получило подтверждение, что российские оккупанты вывезли из каждого региона (Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской) около 100 тысяч тонн зерновых – в целом 400 тысяч тонн.

В то же время в Луганской области, где продолжаются тяжелые боевые действия, вообще не началась посевная компания.

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