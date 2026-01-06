РФ продвинулась на восток от Славянско-Краматорской агломерации, - DeepState

Российские захватчики продвинулись в районах двух населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Федоровки и в Новомарковом", - сообщают аналитики.
Оба населенных пункта находятся к востоку от Славянско-Краматорской агломерации.
Ситуация на фронте: важные новости
Ранее аналитики DeepState сообщали также о продвижении РФ возле Константиновки. Также захватчики имели успехи неподалеку Степной Новоселовки возле Купянска.
Между тем 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада сообщает, что РФ планирует переправиться через реку Северский Донец. И сейчас их главная цель захватить Дроновку, Платоновку и Закитное севернее Северска.
Всего в 2025 году российские войска оккупировали 4336 квадратных километров украинской территории, сообщают аналитики DeepState. Всего с 1 января 2023 года до 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 квадратных километра или 1,28% от всей территории нашей страны.