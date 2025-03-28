Финансирование возобновлено лишь на короткое время.

Государственный департамент США заявил о краткосрочном возобновлении финансирования инициативы по отслеживанию похищенных украинских детей, пишет Reuters. Ранее, 25 января, администрация президента Дональда Трампа решила приостановить программу.

"Финансирование предоставляется на короткий период, пока исполнители Conflict Observatory обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам", - заявил в четверг представитель Госдепартамента.

Он отметил, что это часть стандартных процедур закрытия для прекращенных программ.

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Ранее в этом месяце законодатели-демократы призвали администрацию Трампа возобновить программу. Завершение программы вызвало обеспокоенность по поводу потенциальной потери доступа к информации, включая спутниковые снимки и другие данные, о примерно 30 000 детях, вывезенных из Украины.

Финансируемая правительством США инициатива, возглавляемая Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, помогла отследить тысячи украинских детей похищенных Россией.

Решение о прекращении программы было принято после того, как Трамп приказал провести широкомасштабный обзор, чтобы предотвратить по его словам, расточительное расходованиее средств налогоплательщиков США на цели, которые не соответствуют американским интересам.

Похищение украинских детей

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордера на арест кремлевского правителя Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения уже публиковала расследование о создании центров содержания украинских детей на территории РФ и оккупированного Крыма.

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