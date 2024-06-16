Оккупанты продолжают свою осенне-зимне-весеннюю наступательную кампанию.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что летнее наступление россиян началось в середине мая. Однако военный эксперт Владислав Селезнев считает, что тот ошибается.

"Я не соглашусь с генералом Будановым в том, что летняя наступательная кампания началась 10 мая. В феврале он заявлял, что к началу марта наступательный потенциал российской армии будет выхолощен, и она будет вынуждена взять оперативную паузу для пополнения ресурсов. Но по факту в марте, апреле, мае шли непрерывные атаки российской армии, поэтому говорить о какой-то оперативной паузе не стоит", - пояснил он в интервью OBOZ.UA

По словам эксперта, оккупанты продолжают свою осенне-зимне-весеннюю наступательную кампанию без каких-либо пауз. Нынешние же события на фронте обусловлены двумя факторами.

Видео дня

"Фактор первый: РФ пытается создать максимально комфортные условия для своей группировки войск на восточном фланге российско-украинского фронта. Это направление на Северск, Часов Яр, Покровск и Курахово. Именно там сосредоточены основные усилия российских оккупантов с целью полной оккупации Донецкой области. Вполне возможно обострение ситуации на границе Сумской области. Отдельные элементы этого уже четко просматриваются. Есть динамика на юге Запорожской области, в районе Роботино и в районе Старомайорского Донецкой области, которое занял враг", - отметил Селезнев.

Он добавил, что захватчики продолжают давить на оборонительные рубежи и позиции ВСУ на этом участке фронта. Вторым фактором являются ресурсы. По мнению эксперта, если пойдут серьезные поставки артиллерийских боеприпасов, в частности в рамках чешской инициативы, будут получены истребители F-16 с ракетами, то Силы обороны смогут стабилизировать фронт.

Сейчас россияне имеют тотальное преимущество в авиационной компоненте, кратное преимущество в артиллерийских боеприпасах и в живой силе. Враг теряет ежесуточно по тысяче солдат, но продолжает давить на поле боя и даже достигать успехов.

"Да, у этих успехов тактический характер. Продвижение на 100-200 метров в сутки не является серьезным. Но ситуация достаточно тревожная. В течение всех этих месяцев противник медленно продавливает нашу оборону, заставляет нас вести маневренную оборону. И здесь возникает вопрос к качеству и уровню готовности наших инженерных фортификаций. Например, если взять район Карловского водохранилища, то сейчас наши оборонительные рубежи и позиции проходят по третьей линии обороны. Соответственно, первая и вторая под натиском вражеских сил и средств не выдержали", - объясняет эксперт.

Он подытожил, что ВСУ нужна оценка ситуации, тщательный анализ, разбор полетов и принятие соответствующих решений - командирских кадровых и организационных по стабилизации ситуации на поле боя. Нашей армии необходимы подготовленный, обученный и полностью обеспеченный личный состав и грамотные командиры, готовые организовывать качественное ведение боевых действий подчиненными силами и средствами.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ситуация на Покровском направлении напряженная, враг пытается сегодня прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Уманского.

В Серебрянском лесничестве на Луганщине есть продвижение Сил обороны. В результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: