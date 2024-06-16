На 10 утра противник совершил уже 18 попыток прорваться неподалеку четырех населенных пунктов

Ситуация на Покровском направлении напряженная, враг пытается сегодня прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Уманского.

"Девять атак отражены подразделениями Сил обороны, еще столько же - продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора вглубь нашей территории", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 10:00 16 июня.

Генштаб отмечает, что на Харьковском направлении враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 180 человек убитыми и ранеными, уничтожено одну ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.

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Также не имел успеха штурм захватчиков на Лиманском направлении. Потери позиций не допущены. Отмечается, что на Северском направлении враг проявляет активность - с начала суток уже произошло пять боевых столкновений.

"Вблизи Раздоловки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника. В районе Раздоловки активность врага сохраняется - еще три боевых столкновения продолжаются", - сказано в сообщении Генштаба.

На Кураховском направлении отбито штурмовое действие оккупантов вблизи Парасковиевки, еще один бой продолжается возле Красногоровки. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убитыми и ранеными, уничтожено одну ББМ и три автомобиля.

В Генштабе отмечают, что на Времовском направлении семь попыток врага приблизиться к нашим позициям в районах Водяного и Урожайного успеха не имели. Потери позиций не допущены. Также неудачу потерпели два штурмовых действия российских оккупантов вблизи Малой Токмачки и Роботино на Ореховском направлении.

Всего за прошедшие сутки произошло 118 боевых столкновений. Вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением восьми ракет, 47 авиационных ударов (в частности, сбросил 66 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 102 из них - из реактивных систем залпового огня.

По данным Генштаба, с начала июня российские оккупанты уже применили по нашим военным объектам и гражданской инфраструктуре более 1050 управляемых авиационных бомб.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 15 июня, обезвредили 1160 российских солдат. По данным Генштаба, общие потери России в войне против Украины выросли до 526 310 человек.

В Серебрянском лесничестве на Луганщине есть продвижение Сил обороны. В результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении.

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