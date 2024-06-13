Прогнозировать трудно, потому что традиционные методы оценки ситуации пока не подходят, пояснил он.

Активное наступление россиян может продолжаться, по разным оценкам, еще 3-5 недель. Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона, комментируя слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, что сейчас на фронте в Украине - тяжелый период.

"Вся линия фронта сейчас в достаточно в активном состоянии. Насколько долго это может продолжаться, сказать очень трудно. Потому что, к сожалению, привычные, традиционные методы оценки ситуации здесь не подходят. Потому что если брать например такой фактор как боеспособность подразделений противника, то здесь его можно игнорировать, потому что противник бросает в бой все что можно. С перехватов мы имеем информацию о том, что рота зашла на позицию имея 127 человек, а сейчас на весь батальон осталось 110 человек. Это останавливает противника? Отнюдь. Они упорно лезут вперед", - сказал Грабский.

По его словам, так не может продолжаться долго.

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"По разным оценкам мы можем говорить, еще примерно о 3-5 неделях активного наступления. Это уже сейчас отображается в таких достаточно истерических постах российских пропагандистов, которые уже говорят, что не хватает людей наступать. Есть у них пока что чем наступать. И именно поэтому мы говорим о чрезвычайно сложном периоде этой кампании", - отметил эксперт.

Грабский пояснил, что на сегодняшний день у врага есть так называемое "окно возможностей" и он этим пытается воспользоваться, ведя сверхактивные боевые действия на двух основных направлениях - это направление Часового Яра и направление Покровское, которое включает два поднаправления: с одной стороны противник пытается продвигаться в сторону непосредственно города Покровск, а с другой - от Очеретино он пытается "сунуть" на север, чтобы перерезать трассу, которая соединяет Покровск с Константиновкой.

"Здесь цели противника очевидны - прорваться к трассе, выйти в район Константиновки, чтобы или оттеснить, или окружить наши войска в районе Торецка. Именно там, на этом направлении, о чем говорит Главнокомандующий Сырский, ведутся наиболее ожесточенные боевые действия. На других участках фронта противник так же пытается активизировать свои боевые действия, продвигаться. Но интенсивность боев там не сравнивается с тем, что наблюдаем в районе Часового Яра и на общем Покровском направлении", - рассказал Грабский.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил вчера журналистам, что сейчас на фронте в Украине - тяжелый период. В то же время, отметил, что никакого "армагеддона не будет", Силы обороны Украины выстоят.

По его словам, уже началось летнее наступление российских оккупационных войск и оно продолжается с середины мая.

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