Он считает, что Германия сможет нам передать ориентировочно лишь 50 единиц ракет.

Передача Украине ракет Taurus, имеющих большой радиус действия, не сможет изменить события в театре военных действий, считает директор Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец. Об этом он сказал в эфире Киев24.

Он отметил, что вряд ли общественности станут известны детали решения Германии о передаче этих ракет Украине, если оно будет принято. Коломиец напомнил, что новое правительство ФРГ отошло от тактики предшественников, когда публично полностью все было доступно, в частности, какое количество, какие виды вооружения передают Украине. Но в любом случае, считает он, вряд ли Taurus изменят существенно расстановку сил в войне с РФ.

"Панацеи не будет. Основываясь на наблюдениях и аналитических выводах эти виды ракет (большого радиуса действия) должны были быть переданы Украине как минимум полтора года назад, чтобы удержать баланс сил, который произошел тогда, в начале 2024 года", - сказал Коломиец.

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Также он считает, что Германия, исходя из своих не значительных запасов этих ракет, сможет нам передать ориентировочно лишь 50 единиц. А для такой интенсивной войны, которая сейчас в Украине, это не может в значительной степени на что-то повлиять. Эксперт сказал:

"Пока неизвестно количество, которое будет передано. Я опасаюсь, что это количество будет очень и очень незначительным. Возможно, несколько десятков единиц этих ракет. И конечно, к сожалению, они не смогут изменить события в театре военных действий. Возможно, каким-то образом они повлияют, конечно. Но это не будет критическая масса".

По его словам, из различных источников информации известно, что Бундесвер имеет на своем вооружении небольшое количество такого класса ракет. Можно предположить, что речь идет примерно о 300-400 единицах, не более.

"По уровню интенсивности войны такое количество было бы использовано буквально за несколько месяцев как максимум. Но Украине, я предполагаю, будет передано значительно меньше. Предполагаю, если решение все же будет принято, то количество не превысит примерно 50 ракет", - сказал он.

Относительно остальных ракет, которые передавали ранее союзники Украине, Коломиец отметил, что и французские и британские не относились к классификации ракет дальнего радиуса действия (500 км).

"И мы все помним все те неприятные вещи, которые происходили при администрации Байдена по поставкам ракет ATACMS. И мы знаем, что они не пошли на расходы для Украины тех классификаций типов ракет ATACMS, которые в первую очередь были нужны для Украины. Речь о ракетах примерно дальности 500 км. Это было запрещено. И мы знаем какие были наложены очень строгие ограничения на использование ракет ATACMS того класса, которые были переданы Украине. И то количество ракет также было крайне ограничено", - добавил Коломиец.

Ракеты для Украины - детали

Как сообщал УНИАН, вчера канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США снимают ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Украине.

По его словам, Украина теперь может защищаться, в частности, например, нанося удары по военным позициям на территории России, а до определенного момента она не могла этого делать.

Мерц также отметил необходимость поставок Украине оружия дальнего радиуса действия.

Информацию подтвердил Clash Report, заявляя, что Берлин больше не ограничивает поставки дальнобойного оружия на Украину. Издание также сообщило, что теперь ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.

В марте в СМИ со ссылкой на американские и украинские источники появилась информация, что у Украины не осталось дальнобойных ракет ATACMS. Американский чиновник сообщил, что в целом США поставили Украине менее 40 таких ракет. По его словам, они закончились еще в конце января.

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