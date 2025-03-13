По словам американского чиновника, они закончились еще в конце января.

У Украины больше не осталось ни одной дальнобойной ракеты ATACMS. Это оружие поставлялось Соединенными Штатами Америки в рамках военной помощи.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американские и украинские источники. Чиновники говорили на условиях анонимности.

Американский чиновник сообщил, что в целом США поставили Украине менее 40 таких ракет. По его словам, они закончились еще в конце января.

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Высшее оборонное руководство США, включая бывшего главу Пентагона Ллойда Остина, ранее дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество этих ракет. Не раз говорилось, что США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным в борьбе.

АР не уточняло, есть ли эти ракеты в пакетах помощи, которые сейчас направляются в Украину после отмененной на днях паузы в поставках.

Оружие для Украины: другие новости

Соединенные Штаты Америки возобновили поставки оружия Украине после встречи делегаций в Саудовской Аравии. Как сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник, в рамках пакетов помощи, одобренных еще администрацией Джо Байдена, в Украину снова поступают артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для ракетной системы HIMARS.

Ранее сообщалось, что Украина была крупнейшим импортером оружия в период с 2020 по 2024 год. По данным Washington Post, война в Украине усилила доминирование США в мировой торговле оружием.

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