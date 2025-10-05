В процентном отношении количество поражения российских ракет сократилось с 30% до 6%.

Россия модернизирует свои ракеты и улучшает их возможности, поэтому европейские партнеры Украины должны понимать, что украинцам тоже нужно усовершенствование и более современное вооружение.

Об этом заявил военный эксперт Антон Михненко в эфире Radio NV. "Россияне, улучшили возможности "Кинжалов" и "Калибров". Они начали больше маневрировать, использовать различные подходы для того, чтобы уклоняться от наших ракет и систем противовоздушной обороны. Это факт", - сказал он.

По его словам, в процентном отношении количество поражения таких ракет, как "Калибр" и "Кинжал", уменьшилось с 30% до 6%.

"Противник совершенствуется, так же и нам нужно совершенствоваться. Костяком нашей системы противовоздушной обороны (ПВО) против таких средств является Patriot. И поэтому наши партнеры и в Европе, и в США должны осознавать, что Россия модернизируется. И соответственно, нам нужны ракеты более современные. А наши партнеры имеют такие ракеты, потому что мы получаем не последние версии ракет, которые применяются в системе ПВО Patriot", - пояснил эксперт.

Кроме того, Михненко подчеркнул, что это толчок и для наших партнеров - для развития собственного вооружения.

"Они должны понимать, что нам нужно передавать не то, что у них лежит на складах, а в том числе и те вещи, которые создаются, как говорится, с колес и должны быть испытаны в ходе боевых действий. Только так можно подтвердить их качество", - отметил он.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой. Было выпущено более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Россияне били крылатыми ракетами, "Шахедами" и в том числе "Кинжалами".

В результате атаки повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего жители областного центра и Запорожского района остались без света.

Сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

