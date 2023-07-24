Речь идет о более чем сотне таких ракет, их сейчас оккупант модернизирует.

В России на сегодня есть более сотни ракет Х-22, которыми она обстреливает Украину. Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что Россия модернизирует ракеты Х-22, поскольку понимает, что необходимо будет применить тот потенциал, которым он обладает. "X-22 несколько устарели, поэтому они пытаются модернизировать их, чтобы они не были такими бесполезными, но все же были довольно убийственными. Поэтому, имея большой запас Х-22 они пытаются их улучшить, потому что наблюдается их несход или самоликвидирование в воздухе", - отметила Гуменюк.

Она сообщила, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты использовали уже большие запасы, которые были заготовлены, ведь Россия до войны, в отличие от Украины, они наращивали потенциал сознательно.

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"Сейчас насколько мне известно, речь идет о более чем сотне таких ракет", - отметила она, отвечая на уточняющий вопрос, сколько у врага еще может быть в запасах ракет Х-22.

Россия бьет по Украине ракетами Х-22-что известно

Как сообщал УНИАН, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат отмечал, что Украина не может сбивать ракеты Х-22, потому что для их сбивания нужна зенитная ракетная система, которая может работать в автоматическом режиме, то есть самостоятельно принимать решения без участия человека - с новейшим радаром и современной ракетой.

Он рассказал, ракета Х-22, которую РФ применила для обстрела Одессы, считается чрезвычайно скоростной. Это старые советские ракеты, которые самые разрушительные и неточные. Допустимая погрешность этой ракеты при попадании в цель 600 метров.

Эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце заявил, что хотя истребители F-16 и усилят украинскую систему ПВО, эти самолеты не смогут сбивать ракеты Х-22 или" Оникс", которыми Россия терроризирует украинские города. Однако F-16 будут эффективными для ударов по местам запуска и хранения вражеских ракет.

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