Атака казалась длинной, потому что было большое количество запущенных оккупантами средств поражения.

Сообщения профессиональных мониторов о вражеских ракетах менялись во время атаки - сначала они сообщали об одной цели, а впоследствии информировали, что это не одна, а две цели.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан объяснил в эфире Киев24, почему так происходило.

"Были моменты, когда специалисты писали, что летит одна ракета, а потом оказывалось две. Потому что летели на минимальном расстоянии и, скорее всего, отметка на локаторах в определенных моментах была не две единицы, а одна. А потом, когда уже они немного расходятся - появляется две метки на локаторах и тогда пошла информация, что это не одна ракета, а две", - пояснил авиаэксперт.

Он не считает, что эта атака отличалась от предыдущих тем, что более растянута во времени, о чем писали некоторые мониторинговые каналы.

"Это кажется. Потому что большое количество физических объектов, которые были запущены теми животными по нам. Они шли разными волнами", - сказал Хазан.

Массированный удар по Украине

Как сообщал УНИАН, этой ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, применив большое количество ударных дронов и ракеты различных типов. Под ударами был ряд городов и областей. Согласно данным местных администраций, есть значительные разрушения и жертвы. Сейчас Воздушные силы ВСУ еще не обнародовали отчет по этому воздушному нападению РФ.

Однако президент Зеленский в ТГ-канале написал, что россияне этой ночью атаковали Украину 500 ударными беспилотниками и более 40 ракетами, в частности "кинжалами". Основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области. Президент отметил, что сейчас известно о по меньшей мере 40 раненых людей, среди которых есть и дети. В частности в Киеве четверо погибших, среди которых 12-летняя девочка.

По информации Зеленского, под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

