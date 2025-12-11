В частности, с одной стороны, оккупантов гонят политические мотивы получать быстрый результат для того, чтобы об этом говорить с представителями власти США, а с другой стороны - произошло улучшение погодных условий для поражения российской пехоты.

Существует две причины, которые объясняют то, что за минувшие сутки потери российских захватчиков на фронте составили 1460 человек. Об этом сказал военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на Радио NV.

"Во-первых, подгоняют политические мотивы. Путину нужен результат. И не сколько результат реальный, а сколько результат, который он мог бы показать Джей Ди Венсу или Дональду Трампу, или собственным зрителям, что вот взяли очередной населенный пункт. А во-вторых, насколько я понимаю, было прояснение с погодой. До этого держался густой туман, который не позволял полноценно работать "Птицам Мадьяра", любым ударным дронам", - отметил Жирохов.

Эксперт добавил, что вчера была благоприятная погода для уничтожения российских оккупантов.

По его словам, российская "армейская машина" перестраивается очень долго, поэтому "россияне шли как шли, пользуясь туманом, а тут вдруг стала лучше погода, и все их логистические линии попали под массированный удар от "Птиц Мадьяра", которые только ждали прояснения на небе".

Потери России в Украине

В утренней сводке от Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook сказано, что за минувшие сутки благодаря усилиям Сил обороны Украины потери российских захватчиков составили 1460 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский отметил, что украинские защитники показывают значительно лучшие результаты в ожесточенных боях на востоке, чем это пытается представить Россия.

