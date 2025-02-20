ВСУ под Покровском перешли от реактивного режима "цепляния зубами за каждый метр территории" к проактивным действиям, отметил ветеран.

Российские оккупанты на Покровском направлении "отползут", когда станет очевидной угроза окружения. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне "Айдар".

Отвечая на вопрос о событиях под Покровском, и могут ли ВСУ "срезать" или ослабить российское "вклинение" там, он выразил мнение, что за ближайшие несколько дней россиян удастся поставить в ситуацию, при которой им придется отойти из этого "вклинения".

"Я все же не думаю, что они настолько глупы, что дадут там приказ стоять насмерть, и таким образом дадут возможность нашим их окружить. Я думаю, что они все же отползут, когда станет очевидной эта угроза окружения. А то, что над этой угрозой окружения работают, - ну, это действительно невооруженным глазом видно", - сказал Дикий.

Видео дня

Он добавил, что в целом нужно понимать, что случилось на Покровском направлении:

"Там произошел генерал Драпатий, командующий Сухопутки. Которому в порядке аварийного, совершенно кризисного реагирования поручили, кроме командования всеми Сухопутными войсками в целом, еще и в ручном режиме непосредственно возглавить ОСГВ "Хортица". То есть это как раз Покровское направление туда входит".

По его словам, это было решение в стиле "тушить пожар".

"Это не дело командующего Сухопутки - лично командовать одним из участков фронта. Но у нас там был настолько глубокий кризис, что другого решения не нашли, а это решение сработало. Вот мы должны констатировать, что, слава богу, генерал Драпатий справился", - сказал Дикий.

В то же время он отметил, что "минусом" было то, что Драпатому "пришлось именно в режиме ручного управления налаживать там оборону", но этот "минус" "полностью перекрывается тем, что ему это удалось".

"Там же проблема была в чем: самые большие силы россиян, постоянная нехватка резервов у нас, самая большая концентрация авиаударов там - это все те вещи, с которыми очень трудно что-то сделать", - отметил Дикий.

Кроме того, отметил он, "была еще одна часть проблемы":

"Это, извините за такое слово, бардак. Вот именно очень плохое взаимодействие между кучей частей, которые туда бросали именно, можно сказать, на затыкание дыры. При том, бросали отдельными батальонами, отдельными ротами. А дальше не было на месте кому, собственно, командовать всей этой именно сборной солянкой и слепить из нее именно одну группировку, которая действовала бы по единому плану", - сказал бывший командир.

Он добавил, что "именно поэтому Драпатому лично пришлось там брать командование на себя, но это сработало":

"Он наладил это взаимодействие. Мы теперь видим, что мы перешли там от режима, так сказать, реактивного, то есть просто цепляться зубами за каждый метр нашей территории и вот реагировать на то, что на нас там ползет, катится, летит, а мы перешли уже именно к проактивным действиям. То есть по единому плану происходят именно четко синхронизированные, четко самоорганизованные контрудары в разных точках".

Экс-командир добавил, что мы не будем называть это "каким-то большим контрастом, у нас на это сейчас нет сил": "Но это совершенно уже другой характер обороны. Это уже именно активная оборона, в которой задача не просто удержать каждый квадратный метр, а в которой продуманно уничтожаются именно силы врага".

Бои за Покровск - что сообщалось

Как сообщалось, ранее командир ударной беспилотной роты 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" Вячеслав рассказал, что на Покровском направлении российские оккупанты уменьшили интенсивность наступлений, но штурмовые действия не прекращаются.

По его словам, враг долгое время не мог взять позиции украинских защитников "напрямую в лоб", пытаясь обходить Покровск с запада, чтобы взять город в котел.

Вас также могут заинтересовать новости: